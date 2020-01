Un lituano al Gubbio: Linas Mėgelaitis

C’è un rinforzo proveniente dall’est Europa per il Gubbio di Vincenzo Torrente. La società rossoblù ha ufficializzato in mattinata l’acquisizione – contratto fino al 30 giugno 2020 – del 21enne lituano Linas Mėgelaitis, centrocampista proveniente dalla Sicula Leonzio: per lui in Sicilia, nella prima parte della stagione, oltre 500 minuti disputati tra campionato e coppa Italia. Nazionale under 21, in precedenza ha avuto esperienze in Italia tra le fila del Lecce (all’attivo anche una marcatura a danno del Matera), Virtus Entella e Latina.

