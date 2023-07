17enne perugino accoltellato a Riccione in piazzale Curiel

Grave episodio a Riccione, intorno alle ore 3 della notte fra sabato e domenica, nel centralissimo piazzale Curiel. Un ragazzo di Perugia di 17 anni è stato accoltellato durante una violenta lite fra giovanissimi. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena: non è in pericolo di vita ma dovrà essere operato. A riportare la notizia è La Nazione. Il giovane perugino si trovava in vacanza in Riviera e, al culmine della lite, è stato colpito con un coltello tirato fuori improvvisamente da uno dei soggetti coinvolti nella zuffa. Al lavoro, per identificare l’aggressore, ci sono la polizia Locale e i carabinieri di Riccione.

