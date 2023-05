21enne accoltellato in strada in pieno giorno

Violenza in pieno giorno a San Sisto (Perugia), dove venerdì pomeriggio – erano le 16.30 circa – un 21enne di origini egiziane è stato accoltellato ad un braccio, sembra al culmine di una lite per banali motivi di viabilità, nella fattispecie un incidente stradale. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e non è in pericolo di vita. La ferita, tuttavia, è seria e si renderà necessario intervenire chirurgicamente per limitare le conseguenze. Il fatto è accaduto in viale San Sisto ed ha portato all’intervento sul posto dei carabinieri della Compagnia di Perugia che hanno subito avviato le indagini del caso. Una persona sarebbe stata interrogata a lungo in caserma perché sospettata dell’aggressione, così come è stato sentito il giovane ferito, non appena le sue condizioni lo hanno consentito. Il grave fatto di sangue è subito finito sui social, in particolare il gruppo Facebook che segue più di altri le vicende del popoloso quartiere perugino, ed ha destato preoccupazione e dispiacere.

