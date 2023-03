80enne fa sesso con una prostituta davanti alla scuola: denunciati

Sconcerto a Perugia – ed anche doppia denuncia a piede libero – per una scena di sesso avvenuta di fronte ad una scuola di San Sisto, in via Wagner. Due persone – un uomo di 80 anni di nazionalità italiana ed una donna romena residente a Perugia, già segnalata per l’attività di prostituzione – stavano infatti consumando un rapporto sessuale all’interno dell’auto dell’anziano, proprio a due passi dalla scuola. La segnalazione alla polizia Locale coordinata dalla comandante Nicoletta Caponi, ha consentito l’identificazione dei due protagonisti e la loro denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante del pericolo per i minori che in quel momento si trovavano fuori dalla scuola e avrebbero potuto assistere alla scena. La zona, al pari di altre, è nota – e già segnalata – per la frequenza con cui le persone si appartano per fare sesso in auto, per lo più in un contesto di prostituzione.

