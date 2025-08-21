Il sistema per tentare truffe era quello ‘classico’ del finto incidente, con il parente coinvolto che ha bisogno di soldi o preziosi (sic) per uscire dai guai ed evitare l’arresto. Diverse le persone chiamate in questi giorni fra Foligno, Bevagna e Marsciano da un soggetto che ha cercato di farle cadere nel tranello.

Per questo i carabinieri della Compagnia di Todi si sono attivati e, con un’indagine tanto rapida quanto efficace, hanno individuato e fermato il presunto autore delle tentate truffe. Si tratta di un ragazo di 17 anni, fermatod ai militari mentre era al volante di un’auto a noleggio lungo la superstrada E45 all’altezza di Todi.

Vista l’età, il ragazo non era ovviamente in possesso di patente di guida. Per questo si è ‘beccato’ la denuncia alla procura per i minorenni per tentata truffa e guida senza patente, le sanzioni e il fermo amministrativo dell’auto e il sequestro del telefono cellulare che ora verrà analizzato dagli inquirenti. Poi è stato riaffidato ai genitori.