A Castiglione del Lago torna lo spettacolo dell’endurance

Castiglione del Lago, il lago Trasimeno e l’Umbria tornano ad essere protagonisti dello spettacolo dell’endurance grazie ai Vim Campionati italiani endurance open 2023, in programma dal 15 al 18 giugno nell’area dell’ex aeroporto Eleuteri, oggi zona verde incontaminata di circa cento ettari all’interno del Parco regionale del Trasimeno. L’evento riunirà insieme tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior, Under 14 e Pony) per un totale di 12 campionati, richiamando atleti, turisti e amanti della natura e degli sport equestri da tutta Italia e dall’estero.

I Campionati

Il percorso di gara, che si sviluppa all’interno del Parco regionale del Trasimeno con base nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri, si è fatto sempre apprezzare per la qualità dei fondi e la morbida altimetria, al punto da essere considerato una delle location più adatte ad ospitare gare di altissimo livello. E infatti, in uno scenario in cui l’Umbria tornerà ad essere la capitale europea dell’endurance, Italia endurance asd e Federazione italiana sport equestri (Fise) hanno già proposto alla Federazione equestre internazionale (Fei) la candidatura di Castiglione del Lago quale sede per i Campionati mondiali di endurance young riders 2025. Le competizioni si svolgeranno in tre giornate: il primo giorno, venerdì 16 giugno, sarà dedicato ai Campionati Italiani Open nelle categorie CEI3* (160 km), CEI1* e CEIYJ1*(105,7 km). Sabato 17 giugno si disputeranno i Campionati Italiani Open nelle categorie CEI2* e CEIYJ2*(120 km) e Under 14 nelle categorie CEN B/R (82,8 Km), CEN A (40Km), Debuttanti (20km). Domenica 18 giugno sarà la volta dei Campionati Italiani Pony per le categorie Elite (10 km), B (7,5 km), A (5 km) e Avviamento (2,5 km).