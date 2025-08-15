Cornetti caldi appena sfornati, caffè e quotidiani ‘freschi’ di giornata. È iniziata così, a Città di Castello, la mattina di Ferragosto per gli ospiti della storica casa di riposo ‘Muzi Betti’, grazie all’iniziativa dell’Arma dei carabinieri. In una giornata tradizionalmente dedicata a gite e divertimento, ma che per molti può essere segnata dalla solitudine, i militari della compagnia di Città di Castello, guidati dal capitano Massimiliano Croce, hanno scelto di portare un momento di compagnia, calore umano e leggerezza a chi ne ha più bisogno.

Accolti dalla presidente Annalisa Lelli e dalla consigliera Goretta Morini, i carabinieri hanno condiviso con anziani e ospiti una colazione in compagnia, sfogliando insieme i giornali e commentando le notizie del giorno. «Come carabinieri crediamo che la vicinanza e la solidarietà siano valori fondamentali per costruire una società più giusta e umana», ha sottolineato il capitano Croce. Parole a cui si è aggiunta la gratitudine della presidente Lelli: «Oggi abbiamo vissuto un inizio di Ferragosto speciale, che ha rallegrato tutti gli ospiti, felici di questo inaspettato fuori programma». Il sindaco Luca Secondi, presente all’iniziativa, ha espresso orgoglio per «aver contribuito alla riuscita di un momento di comunità in uno dei luoghi più cari ai tifernati».

Alla ‘Muzi Betti’, da oltre un anno, è attivo un progetto unico in Italia: ogni giorno, festivi compresi, gli ospiti hanno a disposizione quotidiani locali, regionali e nazionali, grazie alla generosità di un privato e al sostegno di Comune, Ordine dei giornalisti, Fnsi, Asu e testate giornalistiche. Oltre a garantire informazione e stimolo alla lettura, l’iniziativa prevede incontri e momenti di approfondimento con amministratori e dirigenti comunali su temi di interesse per la terza età.