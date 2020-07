A fuoco i contatori, palazzina evacuata

Allarme in un condominio del quartiere San Pio a Città di Castello quando, dal vano contatori, si è sentito salire del fumo verso gli appartamenti. Era scoppiato un incendio, evidentemente a causa di un corto circuito.

Evacuata la palazzina

Scattato l’allarme, sul posto, in via Martiri della Libertà, sono arrivati, poco prima delle 14 di lunedì, i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno evitato che le fiamme propagassero verso i locali soprastanti. Evacuati con l’autoscala gli abitanti degli appartamenti ai piani alti (la palazzina interessata dalle fiamme ne conta 12) che non potevano scendere a causa del fatto che il fumo aveva inondato il palazzo. Sul posto, per precauzione, anche un’ambulanza, ma non si registrano feriti. Solo alcuni intossicati.