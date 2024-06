Gare di endurance pony nella location di ‘Italia endurance stables & academy’ e quest’anno anche lo stage ‘Judo a cavallo’, frutto di un protocollo di intesa tra Federazione italia sport equestri e Federazione italiana judo lotta karate arti marziali: in primo piano le tecniche che riducono gli effetti di possibili cadute, note come Ukemi, per uno sport sempre più divertente e sicuro. Dopo il successo dello scorso anno, domenica 9 giugno, a Magione torna in scena lo Spring pony 2024, una giornata ricca di emozioni e divertimento con sport diversi, musica, intrattenimenti e delizie culinarie da gustare. Una vera e propria festa ad ingresso libero (ore 8-18) dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma anche a tutti coloro che vorranno immergersi nella bellezza dei verdi paesaggi umbri.

«Protagoniste della giornata saranno le gare di endurance pony dove vedremo i nostri piccoli futuri campioni – spiegano dalla academy – sfidarsi nelle categorie Pony Élite 8 km, Pony B 6.4 km, Pony A 3.2 km e Pony Avviamento 1.6 km. Ma l’evento quest’anno si arricchisce di una grande novità: i piccoli atleti in gara avranno l’occasione unica di partecipare allo stage ‘Judo a cavalloj tenuto dal maestro 6° dan Augusto Mariotti e dalla pluricampionessa Costanza Laliscia. Lo stage offrirà ai bambini presenti una preziosa lezione sulle tecniche di caduta, studiata per ridurne al minimo gli effetti durante l’attività sportiva. Un’iniziativa assolutamente innovativa e fondamentale per tutti i piccoli cavalieri, frutto di un protocollo di collaborazione già firmato dalla Federazione Italia sport equestri e dalla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali che ha elaborato metodologie didattiche specifiche per le discipline sportive che includono il rischio di caduta. L’obiettivo è quello di istruire i cavalieri e le amazzoni, in questo caso i giovani che parteciperanno all’evento di Italia endurance stables & academy, e chiunque sia interessato agli sport equestri, sulla corretta esecuzione delle cadute da cavallo, ispirandosi alle tecniche utilizzate nel judo, note come Ukemi. Un’opportunità di formazione coinvolgente, capace di coniugare perfettamente sapere e divertimento, il tutto certificato da un attestato di partecipazione nominativo, firmato dal maestro Augusto Mariotti della F.I.J.L.K.A.M., che verrà rilasciato a fine stage. In una giornata così speciale non potranno mancare i piccoli grandi atleti del Fuxiateam, appena rientrati dai Campionati italiani 2024 con un bottino di medaglie d’oro e non solo: Aurora Laurenzi, campionessa italiana nella Pony Elite; le sorelle Vittoria e Costanza Monetti, campionesse italiane rispettivamente nella Pony B e nella Pony A; e Massimo Vittorio Cavallari, campione italiano nella Pony Avviamento, seguito da Alfonso Sabatino con una bella medaglia d’argento».