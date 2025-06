di M.L.S.

Taglio del nastro per il nuovo teatro all’aperto di Monteluco (Spoleto), nell’area dell’ex tiro a piattello. Sabato 21 giugno alle ore 17.30 è infatti in programma l’inaugurazione della struttura. I lavori di rigenerazione urbana – informa il Comune di Spoleto – sono terminati nei giorni scorsi e hanno riguardato una superficie di circa 2.800 metri quadrati. L’intervento, finanziato con il fondo complementare per le aree sisma del Pnrr, ha consentito di sistemare l’intera area prevedendo percorsi in ghiaietto interni al prato, la sistemazione delle lampade segnapasso e la realizzazione di una piazzola di circa 50 metri quadrati con funzione di palcoscenico per gli eventi teatrali.

In occasione dell’inaugurazione saranno due gli appuntamenti che avranno luogo nel teatro all’aperto: la prima iniziativa, organizzata dalla Pro loco di Monteluco insieme al convento di San Francesco in Monteluco e all’Evangelizzazione frati minori Umbria, si intitola ‘Francesco e i suoi giullari’. Si tratta di una proposta originale e creativa, dedicata agli adulti e ai bambini, che avrà inizio alle ore 18 con l’incontro ‘Un Giullare canta di Dio: origine e attualità del cantico delle creature’ insieme a fra Paolo Zampollini, guardiano del convento di Monteluco. Alle ore 18.30 è invece in programma ‘Magic Pony’, spettacolo di giocoleria improbabile, magia inaspettata e acrobazie squilibrate insieme a Fabrizio Zampollini ed Eloise Haenni della Compagnia Lollipop.