Torna a Montoro di Narni uno degli appuntamenti estivi più amati della zona: dal 16 al 20 luglio va in scena la Sagra del Frittello, tra gastronomia tradizionale, musica dal vivo e spazi pensati per il divertimento di grandi e piccoli.

Ogni sera a partire dalle 19.30 lo stand gastronomico proporrà i celebri frittelli nelle loro varianti più apprezzate: baccalà, cicoria, patate, fiori di zucca e, da quest’anno, anche cipolla, diventata in breve tempo una delle preferite del pubblico. I frittelli, come da tradizione, sono impastellati e fritti al momento, per esaltarne croccantezza e gusto. Accanto a loro, un menù ricco che spazia dai rinomati gnocchi al castrato agli arrosti, fino ai dolci frittelli di mele e ad altre specialità locali.

L’edizione 2024 porta con sé importanti novità: una location completamente rinnovata per accogliere al meglio i visitatori e una cucina riprogettata per garantire qualità e rapidità nel servizio. Il programma serale prevede serate danzanti e concerti con alcune delle orchestre più seguite del panorama del liscio: Samuele Biribicchi, Gianfranco Foscoli, l’orchestra Matteo Tassi, Argento Vivo e i giovani Giulia e Simone. Giovedì 17 luglio, spazio anche allo spettacolo per famiglie con la magia e l’ironia del Mago Lino, pronto a incantare grandi e piccoli.

Pensata anche per le famiglie, la sagra propone tutte le sere lo spazio gioco gratuito ‘Genitori in relax’, riservato a bambini dai 3 anni in su, con animazione curata da Eleonora. Per scoprire il programma completo e il menù dettagliato, è possibile consultare la pagina Facebook Associazione Turistica ProMontoro. Per prenotazioni tavoli da dieci persone in su: 342.8459832 o 329.5767006.