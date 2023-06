A Narni c’è chi festeggia i 50 anni di vita: felice traguardo per la Nuova Steim

C’è chi festeggia un traguardo tutt’altro che scontato a Narni. Si tratta della Nuova Steim srl, azienda metalmeccanica che si trova lungo la statale Flaminia: protagonisti alla cerimonia anche i due soci fondatori, Aldo Alunno Selleri e Benito Bertini, oggi 81enni, nati entrambi nel mese di maggio del 1942.

Dal 1973 al 2023

Due colleghi di lavoro che, nel lontano 1973, decisero di tentare l’avventura fondando quella che all’epoca venne chiamata S.TE.I.M., con sede in un piccolo locale del Villaggio Polymer a Terni. Tre anni dopo acquistarono il terreno dove sorge attualmente l’azienda: nei primi anni di attività l’azienda dava lavoro a 4 persone, diventate 15 a metà degli anni ottanta, fino ad arrivare alle 50 unità occupate oggi tra iimpiegati, operai specializzati, tecnici e ingegneri. «Negli ultimi 20 anni – le parole degli attuali titolari di Nuova Steim, Maurizio Alunno Selleri, Stefano Bertini, Silvia Alunno Selleri e Francesca Bertini -, la nostra azienda ha dedicato particolare attenzione al tema delle energie rinnovabili, installando un impianto fotovoltaico in sede per l’autoproduzione dell’energia elettrica, collaborando e diventando partner abituale con il Centro di Ricerca Enea». Per Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, «è una delle eccellenze del nostro territorio. Bello vedere l’emozione di Aldo e Benito, i due fondatori, e l’entusiasmo dei figli Francesca, Stefano, Maurizio e Silvia oggi al timone».