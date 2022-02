A ‘Nero su Bianco’ si parla di magistratura: fra gli ospiti Raffaele Cantone e Sergio Rizzo

‘Giustizia: basta la riforma Cartabia per dare credibilità?’. Questo il titolo della puntata del talk show ‘Nero su Bianco’, condotto dal giornalista Laurent De Bai, che andrà in onda martedì 22 febbraio alle ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Ospiti d’eccezione della tramissione saranno Raffaele Cantone (procuratore capo di Perugia), Paolo Micheli (presidente corte d’appello penale di Perugia), Carlo Calvieri (docente di diritto pubblico università di Perugia), Francesco Falcinelli (avvocato penalista) e Sergio Rizzo (giornalista e saggista).

Condividi questo articolo su