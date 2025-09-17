di Sandro Piccinini

Segretario circolo Pd – Papigno

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti una situazione di grave disagio causata da Poste Italiane nei confronti della comunità di Papigno. Dopo la riduzione dell’orario di apertura dell’ufficio postale di piazza Jacobelli a soli due giorni a settimana, da alcune settimane non viene più effettuata nemmeno la consegna della corrispondenza. Una situazione che sta creando notevoli difficoltà, disagi e preoccupazioni tra i cittadini, in particolare tra gli anziani e i pensionati, che non hanno accesso agli strumenti digitali per ricevere bollette e comunicazioni importanti.

Il mancato recapito della posta potrebbe portare, tra le altre cose, al mancato pagamento delle utenze (acqua, luce, gas), con il rischio concreto di sospensione dei servizi essenziali. E inaccettabile che una delle poche realtà di servizio ancora presenti nel territorio venga così trascurata. Chiediamo con urgenza a Poste Italiane di prestare maggiore attenzione a questa comunità, garantendo almeno una o due consegne settimanali della corrispondenza. Non si comprende questo atteggiamento di disinteresse e mancanza di rispetto verso una popolazione già ai margini e sempre più penalizzata.

Il circolo Pd di Papigno invita Poste Italiane a ripristinare immediatamente un servizio minimo di consegna. In caso contrario, ci attiveremo coinvolgendo gli enti e gli organismi di controllo competenti, perché non è accettabile smantellare anche quel poco che rimane in una zona che merita la stessa dignità della città.