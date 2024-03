A piedi lungo il Rato: interviene la Stradale

Intervento non semplice, nel pomeriggio di martedì per la polizia Stradale di Terni. Gli agenti sono infatti intervenuti lungo il raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo di Amelia, a seguito della presenza di un pedone – un cittadino straniero – che camminava a bordo della superstrada, con in mano un bastone. Il personale della Stradale ternana ha provveduto alla messa in sicurezza della persona – sembra gravata da problemi psicologici – ed anche dei mezzi in transito, evitando guai peggiori.

Condividi questo articolo su