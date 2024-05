A San Venanzo c’è la terza lista: è quella di AP con Simone Rellini candidato sindaco

C’è una terza lista a San Venanzo (Terni), in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, oltre alle liste del sindaco Marsilio Marinelli (‘San Venanzo Bene Comune’) e Stefano Valentini (‘San Venanzo Viva’). Si tratta della lista ‘Alternativa Popolare – Bandecchi per Rellini sindaco’ che vede come candidato alla carica di primo cittadino Simone Rellini. 34 anni, perito agrario e libero professionista – «sono occupato in servizi ambientali e co-titolare di una impresa agricola a San Venanzo» spiega -, Rellini parla di «una terza lista di centro, realizzata con molte adesioni raccolte in pochi giorni, in un’area notoriamente difficile. È la prima volta, che mi risulti, che c’è una terza lista a San Venanzo nella storia delle elezioni amministrative comunali. La lista è formata prevalentemente da candidati giovani ed interessati a gettare solide basi per un progetto di sviluppo futuro, lungimirante per San Venanzo». Di seguito i nomi dei componenti: Massimiliano Bertolini, Andrea Cacciamano, Gianfranco Capitoni Cencelli, Irene Chiappini, Concetta Giordano, Giulio Paoletti, Miriam Piervittori, Alessandro Pintori, Sara Rosi, Giovanni Trentino.

