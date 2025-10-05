di Emanuela Roccella

Presidente Cives Terni – Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria

Al convegno ‘L’Infermiere di Protezione Civile e il sistema di emergenza urgenza organizzato dal Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria (Cives)’, è emerso chiaramente quanto l’infermiere rivesta un ruolo strategico e insostituibile nella gestione delle emergenze, soprattutto in contesti extraospedalieri.

L’evento ha riunito centinaia di professionisti sanitari per una giornata di confronto, formazione e analisi sulle sfide attuali dell’assistenza infermieristica nei contesti di crisi. Al centro, la gestione dei grandi eventi, la preparazione per situazioni di emergenza, il supporto psicologico agli operatori sanitari e la revisione dei piani organizzativi.

L’infermiere di protezione civile va a completare gli aspetti professionali che la preparazione infermieristica richiede in contesti emergenziali, prevalentemente extra ospedalieri. Si sta già lavorando a un nuovo convegno, dove il focus sarà la centralità dell’infermiere nei grandi eventi, sempre più frequenti e complessi da gestire.

Durante le sessioni congressuali, vi sono stati momenti di confronto tra le autorità presenti; le tematiche del convegno rimettono in risalto ulteriormente criticità pre-esistenti nel sistema emergenza-urgenza, che richiedono nelle sedi opportune momenti di confronto che non posso più aspettare. Si ringrazia nuovamente l’intera organizzazione, i patrocini, gli Ordini degli infermieri, le autorità intervenute, gli sponsor e tutti i partecipanti.

