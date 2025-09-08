LE FOTO

La segnalazione giunge da via Trevi e strada di Valserra – Terni Est – ed è relativa ai ‘danni’ che i cinghiali causano costantemente, nel muoversi lungo le aree boschive e i terreni adiacenti le strade. «Sassi e terra in mezzo alla stada, logici pericoli per chi passa in auto o con altri mezzi, o a piedi. Chiediamo che sia attivata un’opera di contenimento perché questi animali rappresentano un problema». Tema noto, quello dei cinghiali, con il messaggio diretto a chi può fare qualcosa: «Ogni giorno scopriamo quello che hanno combinato e che rappresenta un disagi per tutti noi», osserva un residente.