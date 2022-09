Terni, 1° ‘Notte bianca dello sport’ in largo Frankl – Fotogallery

Più di 40 associazioni sportive coinvolte con un totale di 47 gazebi e 14 aree dimostrative. Sono i numeri legati alla 1° ‘Notte bianca dello sport’ in largo Frankl a Terni, organizzata dalle 18 alle 24 di sabato con capienza massima prevista da 5.326 persone: l’obiettivo è la promozione delle diverse discipline sportive della città con focus su basket, volley, calcio 5, rugby, danza e ginnastica, arti marziali, canottaggio, motori, pattinaggio, attività motorie, scherma, padel, tennis e tiro con l’arco. Protagonisti in particolar modo i più giovani. In serata saranno premiati in casa Confcommercio tre atleti: Ilaria Giunchiglia (campionessa europea di tiro dinamico), Riccardo Menciotti (medaglia paralimpica) e Matteo Tonelli (neo campione mondiale under nel canottaggio).

