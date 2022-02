A Terni per spacciare cocaina: arrestati due giovani albanesi

Tre arresti, due denunce a piede libero ed oltre tre etti di stupefacenti sequestrati fra cocaina, hashish e marijuana: questo il bilancio dei controlli antidroga messi in campo dalla questura di Terni negli ultimi giorni in città. In campo la sezione antidroga della squadra Mobile, coordinata dalla procura della Repubblica.

In ‘trasferta’ per spacciare

Due dei tre arresti sono relativi ad altrettanti uomini di origini albanesi, di 27 e 29 anni, uno appena arrivato in Italia e l’altro domiciliato in un albergo di Perugia. Fermati a bordo dell’auto con cui erano giunti da poco a Terni, sono stati perquisiti dagli investigatori della Mobile. Nello sportello del carburante del veicolo c’erano alcuni involucri di cocaina mentre altre dosi dello stesso stupefacente, sono state trovate in una sterpaglia vicino al cimitero di Terni: era il loro ‘nascondiglio’ per poter condurre in maniera più ‘pulita’ l’attività di spaccio. In totale sono stati sequestrati 43 ovuli dal peso di circa 25 grammi in tutto. A seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati colpiti dal divieto di dimora a Terni.

Il terzo arresto e le due denunce

Il terzo arresto è relativo ad un ternano di 34 anni, con un precedente per droga, nella cui abitazione c’erano 180 grammi di droga fra cocaina e hashish, oltre ad un bilancino di precisione. Nei suoi confonrti il tribunale di Terni ha disposto gli arresti domiciliari. I due denunciati sono un 30enne di Napoli ed un ternano di 28 anni, ai quali sono stati sequestrati in totale 60 grammi di marijuana, oltre 40 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina.