A Terni riparte il corso di teatro ‘La Commedia’ a cura di Mariavittoria Cozzella

‘Fast food fast love. Commedia liquida in due atti’, che vede alla regia l’attrice ternana Mariavittoria Cozzella, arriva ad Osimo. Lo spettacolo, frutto del corso di recitazione cinematografica e teatrale ‘La Commedia’ – avviato dall’attrice nell’ottobre 2022 al Circolo scherma Terni – andrà in scena venerdì 29 settembre al teatro La Nuova Fenice in occasione dei festeggiamenti del 30ennale del Club scherma Osimo. Prima dello spettacolo è previsto un talk show con i campioni della scherma Alice Volpi, Francesco Ingargiola e il ternano Alessio Foconi, anche lui tra gli attori della commedia nella sua prima esperienza da attore.

Nuovo corso di recitazione cinematografica e teatrale

Ad ottobre, al Caos di Terni, riparte il corso di recitazione cinematografica e teatrale ‘La Commedia’ a cura di Mariavittoria Cozzella, in programma tutti i mercoledì dalle 18 alle 20. Accanto a lei, anche quest’anno ci sarà la coreografa Romana Sciarretta che si occuperà del movimento scenico. «Questo corso, come lo scorso anno – spiega Mariavittoria – è maggiormente incentrato sulla commedia, che spazia dal teatro, al cinema, alla tv, ed è diviso in due parti: la prima, da ottobre a dicembre, sarà propedeutica con esercizi improntanti su corpo e voce, su articolazione e improvvisazione; la seconda invece sarà dedicata alla messa in scena dello spettacolo. Non ci sono caratteristiche specifiche per iscriversi al corso, se non quella di aver compiuto almeno i 13 anni di età. Per iscriversi o semplicemente per avere maggiori informazioni sono a disposizione le pagine Facebook e Instagram ‘RigatteriaTeatrale’. Intanto, lunedì 18 settembre è in programma una lezione di prova per la quale, se possibile, chiediamo di preparare un monologo di massimo 2 minuti o una breve scena in coppia con altri aspiranti allievi. Vi aspetto per divertirci insieme, sarà una bella esperienza».