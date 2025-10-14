Il bilancio del Pnrr a un anno dalla scadenza: cosa è stato fatto e cosa resta ancora da fare, luci ed ombre del processo attuativo, quali lezioni per il futuro. Questi i temi al centro dell’incontro ‘Il Pnrr e la sua attuazione’, in programma per venerdì 17 ottobre, dalle ore 16 alle 18, presso il Dipartimento di economia del polo di Terni dell’università di Perugia (via Papa Zaccaria 8).

Dopo i saluti istituzionali del professor Fabio Santini, presidente dei corsi di laurea in economia presso la sede universitaria di Terni, interverranno: Roberto Amore (Commissione europea, consigliere economico della rappresentanza in Italia e membro della Recovery & Resilience task force), Giacomo D’Arrigo (autore del volume ‘Next Generation UE e Pnrr italiano’), Federico Gori (presidente Anci Umbria) e il professor Nicola Lupo (docente di diritto costituzionale alla Luiss ‘Guido Carli’). L’evento è presieduto e moderato dal professor Luca Castelli (Dipartimento di economia dell’università degli Studi di Perugia). L’evento si inserisce nell’ambito dei ‘Dialoghi di Zimé’, con l’organizzazione dell’associazione Zimé ([email protected]).