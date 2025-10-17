‘Il giallo dell’endometriosi – The yellow submarine’: questo il titolo del convegno medico che si terrà a Terni – presso il palaSì – venerdì 24 ottobre dalle ore 9, interamente dedicato all’endometriosi. La direzione scientifica è curata dai dottori Eleonora Candelori, Natalina Manci, Angelo Provaroni e Alessandro Favilli. La segreteria organizzativa è composta dalle colleghe Carlotta Montagnoli, Marialida Graziano, Valeria Delia e Jessica Falcioni. A QUESTO LINK il programma dell’evento con i relatori, temi trattati e orari degli interventi.

Come si legge nella presentazione del convegno, l’endometriosi è una patologia «per lungo tempo occulta che affligge milioni di donne nel mondo, causando dolore, infertilità e notevole impatto sulla sfera personale di ognuna di esse. Il meeting è volto a puntare i riflettori e apportare nuove conoscenze sulla cosiddetta ‘malattia invisibile’, un raggio di sole che possa contribuire a svelarla prima e ad accorciare il lungo tempo che ci porta alla diagnosi. Ad arricchire questa giornata – si legge ancora – la sessione di testimonianza con le storie e le sfide delle donne affette da endometriosi e le rappresentanti dell’associazione ‘La voce di una, la voce di tutte’ che da un anno è presente nella città di Terni ed è già una rete attiva di supporto con il ‘Punto Giallo’ e con le diverse attività che stanno coinvolgendo le associazioni».