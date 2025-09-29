di Maria Luce Schillaci

Sarà presto realtà a Terni un cohousing per anziani. Ad annunciarlo è l’assessore comunale al welfare Viviana Altamura. Si tratta di una formula strutturata basata sulla condivisione degli spazi abitativi, in sostanza appartamenti con spazi comuni dedicati all’uso collettivo. I locali scelti sono di proprietà del Comune e verranno messi a disposizione di anziani autosufficienti ma che hanno difficoltà a mantenere una casa, sia perché sono soli, magari con figli lontani, o perché la casa l’hanno persa e non hanno possibilità economiche per prendere una.

«La questione ‘casa’ è senza dubbio una problematica importante – dice l’assessore Altamura –. Per le persone è un problema grande e per questo io sto cercando di realizzare un sistema di cohousing per anziani autosufficienti che restano soli e che non hanno possibilità di avere una casa propria, che spesso perdono la casa. L’idea – precisa – è di metter a disposizione due appartamenti, uno per uomini e uno per le donne».

A breve l’assessore Altamura porterà in giunta la delibera e l’obiettivo è di far diventare concreto il progetto per l’inizio del 2026. I due appartamenti si trovano nella zona di borgo Rivo e, come detto, sono di proprietà del Comune. «Questa è una formula che si sta studiando anche per gli universitari – aggiunge la Altamura – specie in vista di un aumento di iscritti nelle sedi ternane».

All’assessorato al welfare dunque non manca il lavoro specialmente, purtroppo, sul fronte povertà: «Negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid – spiega l’assessore – il tasso di povertà in città è aumentato così come le spese. Posso dire che come Comune stiamo cercando di pubblicizzare al massimo i bandi per i vari bonus come quello per i libri e anche le agevolazioni per le famiglie che devono gestire i figli e pure per le nuove nascite: In questo caso, ad esempio, c’è il bonus bebè in collaborazione con le farmacie comunali con l’erogazione di con 150 euro al mese per tutti i nuovi nati senza considerare l’Isee. Stiamo inoltre cercando di aiutare tante persone con i servizi di accompagnamento al lavoro, con il servizio di cittadinanza e anche con il servizio civile che è importante in modo particolare per i giovani che possono usufruire di un primo stipendio di 500 euro».