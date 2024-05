A Terni un convegno sulla chirurgia della parete addominale

È in programma per l’8 giugno a Terni, presso l’Ordine dei medici in strada di Cardeto 67, il convegno scientifico sulla chirurgia della parete addominale. Il corso è destinato a medici chirurghi specializzati in chirurgia generale e medicina generale. Si terrà a partire dalle ore 8 e fino alle ore 14, con la possibilità di acquisire 4 crediti ECM.

L’organizzazione

L’evento formativo è realizzato con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni e dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, con il contributo di Pharmaline e AMmeeting come segreteria organizzativa. L’organizzazione scientifica è del dottor Marco Coccetta e del dottor Alessandro Rossi come presidenti e del dottor Vincenzo Napolitano come responsabile. La segreteria scientifica è composta dalla dottoressa Valentina Bartolini, il dottor Daniele Giuliani, il dottor Angelo Rozzi, la dottoressa Clara Salvador, il dottor Settimo Rozzi, il dottor Christian Ivan Zapana Chillitupa, la dottoressa Francesca Pennetti Pennella e il dottor Alessandro Spizzirri.

Il razionale scientifico

«Negli ultimi anni – riporta una nota dell’organizzazione – si è assistito a un crescente interesse nei confronti della chirurgia dei difetti della parete addominale. Pur facendo da sempre parte della normale attività chirurgica svolta nelle sale operatorie, è attualmente oggetto di innovazione per quanto riguarda il percorso clinico del paziente e le indicazioni dell’intervento. Recentemente, il perfezionamento delle tecniche chirurgiche, i progressi biotecnologici dei materiali protesici e l’introduzione di nuovi e performanti devices hanno permesso di raggiungere risultati di grande impatto clinico nell’ambito del trattamento dei difetti complessi della parete addominale, determinando la nascita di una vera e propria branca chirurgica».

Gli obiettivi

Con un focus sulla chirurgia addominale di parete, il convegno si concentra su tecnica, indicazioni, possibili vantaggi e sostenibilità della chirurgia mininvasiva, con il fine di affrontare le problematiche che riscontrano i pazienti e stabilire il miglior iter diagnostico-terapeutico.

Il programma

Dopo l’introduzione dei dottori Coccetta, Rossi e Napolitano e il saluto del presidente dell’Ordine dei medici Terni dottor Giuseppe Donzelli, il convegno prenderà il via con la prima sessione: ‘The wall box. Quando il contenitore conta più del contenuto’. Moderata dalla dottoressa Simonetta Centurione e dal dottor Vincenzo Napolitano, prevede gli interventi della dottoressa Pennetti Pennella, del dottor Giovannelli, della dottoressa Picchioni, della dottoressa Lamanna e del dottor Rozzi.

Alle ore 9.30 si passerà al panel ‘Il paziente prima di tutto: clinica e diagnostica’ con gli interventi della dottoressa Bartolini, della dottoressa Montesi, della dottoressa Sartini, della dottoressa Sabatini, del dottor Camilli e del dottor Campili.

La prima sessione si concluderà con il panel ‘Percorso assistenziale: il paziente con difetti di parete in ambulatorio’ con gli interventi della dottoressa Piacenti, della dottoressa Paganini, del dottor Votino, della dottoressa Bonifazi e del dottor Rozzi.

Alle 10.30 prenderà il via la seconda sessione, moderata dal dottor Marco Coccetta e dal dottor Alessandro Rossi. Il primo panel, intitolato ‘Dalla rives stoppa alla separazione dei componenti’ prevederà gli interventi del dottor Napolitano, del dottor Lattanzi, della dottoressa Cassetti, del dottor Petraccia e della dottoressa Marin.

Dalle 11 saranno proiettati filmati di interventi chirurgici nel panel ‘Finalmente si entra in sala operatoria’, con gli interventi del dottor Napolitano, del dottor Marchetti, della dottoressa Latini, della dottoressa Talamonti e del dottor Zapana Chillitupa.

Il ‘Ruolo della laparoscopia nei difetti di parete’ sarà l’argomento principale dell’ultimo panel alle 11.30, con gli interventi del dottor Spizzirri, della dottoressa Minieri, del dottor Ariotti e della dottoressa Coricelli.

Infine si tratterà il tema dell’ernia inguinale, con gli interventi del dottor Napolitano e del dottor Giuliani. Si chiuderanno i lavori con una discussione finale e la somministrazione dei questionari ECM.