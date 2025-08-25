di Maria Luce Schillaci

Nasce a Terni un laboratorio teatrale in lingua francese. L’ideatrice dell’iniziativa è Aurore Ajalbert, attrice e regista francese. Il corso aprirà ad ottobre presso la scuola di recitazione Rigatteria d’Arti & Mestieri, in corso del Popolo, scuola diretta da Mariavittoria Cozzella. Il corso è rivolto a bambini, adolescenti e adulti, principianti o meno, e permette di scoprire il francese in modo creativo e vivace attraverso il teatro. Non è necessario conoscere la lingua francese. I partecipanti impareranno la lingua con giochi teatrali, improvvisazioni, lettura di testi, canto, movimento e creazione di personaggi, sviluppando al contempo fiducia e capacità espressive. Lo spettacolo finale in italiano, con battute e inserti in francese, permetterà di condividere il lavoro svolto insieme.

Aurore è insegnante, regista e creatrice di laboratori artistici in Francia e in Italia. Con esperienza nel teatro, cinema e formazione linguistica, unisce la passione per l’insegnamento e la creatività per sviluppare percorsi formativi originali e coinvolgenti. Ha iniziato a esibirsi sul palcoscenico all’età di 4 anni con la danza classica. Mentre si prepara per entrare al conservatorio di danza di Parigi, scopre all’interno del college l’amore per il teatro e quello di interpretare un personaggio, recitare un testo drammatico, comico, così come l’osmosi diretta con il pubblico. Nasce così la passione per il teatro, che non la abbandonerà più.

Continua a studiare teatro ed entra a far parte di una compagnia regionale per un anno. Al termine degli studi di Bachelor of Arts, e parallelamente a due anni di giurisprudenza alla Sorbona, ha l’opportunità di partecipare al primo festival del cinema En route vers le monde, di cui è membro della giuria. Incontra Mehdi El Glaoui, Salomé Lelouch, Bernard Giraudeau e José Giovanni che, attraverso lunghe discussioni, gli insegna l’arte di essere scrittore e regista. La sua prima opera teatrale, un adattamento di Franz Kafka per il quale ha acquisito i diritti di riproduzione, è in fase di montaggio e sarà presto rappresentata.

«Vivo a Terni da gennaio – spiega Aurore – prima abitavo a Roma. Il destino mi ha portata a Terni, conoscevo San Valentino e gli eventi culturali promossi attorno alla figura del santo, così ho iniziato a frequentare la città finché ho deciso di prendere casa e fermarmi stabilmente. Terni – aggiunge – è una città tranquilla e la vita è molto serena. Faccio la consulente nel mondo cinematografico anche con traduzioni in francese e lavoro anche con le scuole per promuovere il teatro francese soprattutto nei licei. Ora aprirò questo corso rivolto a tutti per imparare la lingua francese in maniera ludica e creativa, tramite il teatro».