Sabato 31 maggio alle 17.30, l’ex chiesa di Sant’Antonio a Torre Orsina ospiterà la presentazione del libro ‘Nutrizione, società e arte: la dieta mediterranea, una certezza di benessere e bellezza’, scritto dal professor Giuseppe Fatati. L’evento rappresenta il terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzati nell’ambito del progetto ‘Vivi bene Valnerina: i percorsi del benessere’, dedicato alla valorizzazione culturale delle antiche municipalità di Collestatte e Torre Orsina.

Il progetto si propone di coniugare la riscoperta del patrimonio locale con il tema della salute, ispirandosi ai principi dell’Organizzazione mondiale della sanità. La salute viene qui intesa non come semplice assenza di malattia, ma come uno stato di benessere completo – fisico, mentale e sociale – in equilibrio con il territorio e la società. Il libro di Fatati, medico nutrizionista di riconosciuta esperienza, esplora in modo documentato e innovativo i legami tra nutrizione, benessere e bellezza. In particolare, propone una lettura attuale e non stereotipata della dieta mediterranea, intesa come patrimonio culturale e stile di vita sostenibile, in grado di influenzare positivamente la salute individuale e collettiva.

All’incontro, patrocinato dalla Provincia di Terni, dal Comune di Terni, dal Lions Club Terni San Valentino e dal Soroptimist international club Terni, interverranno la professoressa Anna Rita Manuali, la dottoressa Angelica Libretti e lo stesso Giuseppe Fatati. L’iniziativa rientra tra quelle previste nel programma annuale del progetto ‘Vivi bene Valnerina’, che si pone come esempio concreto di Urban Health: un approccio integrato alla salute che valorizza le connessioni tra ambiente, comunità e stili di vita consapevoli.