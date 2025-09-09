Aggiornamento ore 11.45 – L’uomo elitrasportato da NIbbio all’ospedale di Terni in ragione della gravità delle ferite riportate, è un 53enne originario di Napoli. Meno serie le condizioni delle altre due persone coinvolte.

Aggiornamento Anas ore 9.50 – Anas riferisce che il tratto compreso tra Attigliano ed Orvieto, in direzione nord, è stato temporaneamente chiuso. «Attualmente – spiega Anas – all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 chilometri di coda verso Firenze. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze – suggerisce Anas – si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze. Per le lunghe percorrenze degli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la strada statale E45 verso Perugia, quindi seguire la Perugia-Siena per raggiungere la stazione di Valdichiana dove riprendere la A1 verso Firenze».

Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di martedì lungo l’autostrada A1, in provincia di Terni, poco oltre lo svincolo di Attigliano (chilometro 470) in direzione Firenze.

Il sinistro ha coinvolto un autocarro con tre persone a bordo, il cui conducente ne ha perso il controllo forse a causa dell’esplosione di uno pneumatico. Dopo l’impatto contro le barriere metalliche centrali, il veicolo si è ribaltato finendo sul lato opposto della carreggiata.

Le tre persone sono rimaste ferite ed una – riferisce la polizia Stradale di Orvieto che ha prestato i primi soccorsi – è in condizioni serie. Alle ore 9.20 la coda era di 3 chilometri, in aumento. Oltre agli agenti della Stradale orvietana e gli addetti del V Tronco di Autostrade per l’Italia, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Orvieto. In aggiornamento

IMMAGINI