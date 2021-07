A1, Fabro: incidente con tre mezzi pesanti coinvolti, c’è un ferito

Incidente con tamponamento a tre nella mattinata di mercoledì lungo l’A1, in direzione Firenze poco dopo Fabro. A restare coinvolti nel sinistro tre mezzi pesanti con intervento sul posto di diverse pattuglie della polizia Stradale di Orvieto, degli operatori sanitari del 118 e dell’eliambulanza: una persona, rimasta incastrata nel veicolo, è stata recuperata e soccorsa. Sul posto anche i vigili del fuoco: in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto. Inevitabili disagi per la viabilità con un incolonnamento di circa quattro chilometri.

