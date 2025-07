LE IMMAGINI

Aggiornamento: deceduto il trasportatore, ore 19.15 – Purtroppo il conducente del mezzo pesante è deceduto. Per l’uomo, un 48enne dell’hinterland napoletano, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118: è morto sul luogo del sinistro. Il traffico è ancora completamente bloccato in carreggiata nord e si sta procedendo con la rimozione del veicolo e del carico disperso. Anche i mezzi di soccorso hanno incontrato notevoli difficoltà – riferisce la polizia Stradale di Orvieto – per giungere sul posto, visto che in più punti del tratto in questione, la corsia di emergenza è chiusa per lavori.

Aggiornamento: dinamica e viabilità, ore 17.50 – Secondo una prima ricostruzione, l’autoarticolato ha urtato il new jersey posto sul lato destro della carreggiata, ribaltandosi trasversalmente. Attualmente in direzione Roma si transita sulla corsia di marcia, mentre sulla carreggiata opposta il traffico è ancora bloccato.

Aggiornamento Anas, ore 17.30 – Anas ricostruisce l’accaduto in una nota: «Alle ore 16.45 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi verso Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 417+900, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo parte del carico anche lungo la carreggiata opposta. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 4 chilometri di coda in direzione di Firenze. In carreggiata opposta, il traffico transita su una corsia e si registrano 4 chilometri di coda verso Roma». In merito alla viabilità, sempre Anas: «Agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria di Fabro, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi. Per le lunghe percorrenze che da Roma si dirigono verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la strada statale E45 verso Perugia, quindi seguire la Perugia-Siena per raggiungere la stazione di Valdichiana dove riprendere l’A1 verso Firenze».

La notizia – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì all’altezza del chilometro 417 dell’autostrada A1 fra gli svincoli di Fabro (Terni) e Chiusi (Siena), in direzione Firenze. Il conducente di un autoarticolato che trasportava acqua minerale ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. Il carico si è disperso su entrambe le carreggiate. L’uomo – 48 anni – è rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo pesante e si teme per la sua vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto e Terni, gli operatori del 118 – anche tramite elisoccorso -, i vigili del fuoco e gli operatori Anas. Il traffico lungo la carreggiata nord, nel tratto dove è avvenuto il sinistro, risulta completamente bloccato e alle ore 17 si segnalano alcuni chilometri di coda in entrambe le direzioni di marcia. In aggiornamento