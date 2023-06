A1, impatto mortale: perde la vita una minorenne

Seguono aggiornamenti

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo la A1 al km 427.8 (in direzione Firenze) dell’Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi. Una giovane ha perso la vita – una minorenne non umbra – e tre persone sono rimaste ferite nell’impatto avvenuto poco prima delle 17; sul posto per i rilievi e gli accertamenti è in azione la polizia Stradale di Orvieto. Il traffico è temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso alle persone dei veicoli coinvolti, che risultano essere due autovetture, un mezzo pesante ed un furgone (a bordo di quest’ultimo c’era la minore). In loco anche gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento si registrano sette chilometri di coda con uscita obbligatoria a Fabro.

La viabilità

«Agli utenti in viaggio verso Firenze, uscita obbligatoria a Fabro, ma consigliata uscita a Orvieto, e rientro in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze verso Firenze e provenienti da Roma, uscita consigliata a Orte, proseguire sulla E45 e rientrare a Valdichiana in autostrada», spiega Autostrade per l’Italia.