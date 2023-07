A1, impatto con molte auto coinvolte: oltre 6 chilometri di coda tra Attigliano e Orte

Problemi al rientro dal weekend lungo l’Autostrada del Sole. A causa di un incidente stradale – numerose le auto coinvolte – ci sono oltre sei chilometri di coda tra Attigliano, in provincia di Terni, e Orte in direzione Roma a partire dal km 487: sul posto gli operatori sanitari, la polizia Stradale e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica. In loco anche i vigili del fuoco e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade. Attualmente si circola su una sola corsia. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti vero il Lazio è consigliata l’uscita per Valdichiana, quindi percorrere la Siena-Perugia e la E45. Oppure uscire ad Attigliano e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Condividi questo articolo su