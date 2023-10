A1, incidente tra mezzi pesanti: un ferito e coda per 11 km

Un ferito e coda fino a undici chilometri tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di lunedì lungo la A1 tra Fabro e Chiusi. Questo il risultato di un incidente tra due mezzi pesanti in direzione Firenze poco prima delle 13.30, all’altezza del km 414: immediato l’intervento di vigili del fuoco (un autista è rimasto incastrato), polizia Stradale, operatori sanitari del 118 e personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. «Agli utenti si consiglia di uscire a Fabro, seguire per Fabro Scalo poi per Ponticelli e per Chiusi Scalo e infine rientrare in autostrada a Chiusi», l’indicazione della società. «Per lunghe percorrenze dirette verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, prendere la E45 verso Perugia e rientrare sulla A1 a Valdichiana».

