A1, Orte-Attigliano: ‘invasione’ ristoratori, chiuso tratto

«Vogliamo riaprire». Il grido è dei ristoratori in difficoltà per l’emergenza Covid e martedì pomeriggio – poco dopo le 17.30 – un gruppo ha bloccato il traffico lungo la A1 tra Orte e Attigliano: i manifestanti hanno invaso la carreggiata in direzione nord con contestuale chiusura temporanea del tratto coinvolto. Diversi i chilometri di coda. Sul posto – km 479,5, vicino l’area di servizio Giove Est – sono intervenute le pattuglie della polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

Entrate ed uscite

«Agli utenti alla guida di autovetture diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la Strada Statale 675 per Viterbo Montefiascone e rientrare in A1 a Orvieto. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita di Orte, di seguire le indicazioni per Amelia e rientrare in A1 ad Attigliano. Agli utenti alla guida di mezzi pesanti diretti verso Firenze, dopo l’uscita di Orte, si consiglia di percorrere la E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana».