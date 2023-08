A1, Orvieto: cagnolino salvato dalla Stradale. Era stato abbandonato lungo l’autostrada

Una storia a lieto fine per un cucciolo di cane abbandonato lungo l’autostrada A1. Ci hanno pensato gli agenti della polizia Stradale di Orvieto a salvarlo dopo che un’addetta alle pulizie – area di servizio Giove Ovest – lo aveva notato aggirarsi tra i viaggiatori in transito.

Il recupero

Ci hanno pensato i centauri della Stradale a recuperarlo, anche grazie alla collaborazione del personale della Società Autostrade. «Una volta tratto in salvo e rifocillato, il cucciolo è stato affidato alle cure del servizio veterinario della Asl di Orvieto, evitando così una cattiva sorte per lui e un pericolo per gli automobilisti. La Polizia di Stato in occasione dell’esodo estivo raccomanda il rispetto delle regole nel trasporto degli animali domestici e ricorda che in occasione di viaggi lunghi è consigliato effettuare delle soste.