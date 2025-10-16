Il bus, gran turismo, stava percorrendo l’autostrada A1 per condurre un gruppo di turisti americani da Orvieto a Siena. Improvvisamente, forse perché caduto da un veicolo in transito, un paletto di ferro ha colpito il parabrezza, conficcandosi e ferendo l’autista del bus che è comunque riuscito a fermare il mezzo in corsia di emergenza.

Il fatto è accaduto giovedì mattina intorno alle ore 9, fra gli svincoli di Orvieto e Fabro all’altezza dell’area di parcheggio Ritorto, e a riferirlo sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, sul posto con personale del distaccamente di Orvieto.

Il conducente – spiega il 115 – è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, mentre i passeggeri sono rimasti illesi, pur shoccati dall’accaduto. Passeggeri che sono stati assistiti sul posto, in attesa di un secondo bus gt che li avrebbe portati a destinazione. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e sanitari, la polizia Stradale e gli operatori di Autostrade per l’Italia.

