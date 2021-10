A1, precipitano con l’auto nella scarpata: grave una donna

Serio incidente stradale autonomo, domenica mattina lungo l’autostrada A1 – fra Orvieto e Fabro (Terni) in direzione nord – all’altezza del chilometro 435+800. Un’autovettura con due persone a bordo – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni -, dopo aver sbandato è finita per circa 40 metri nella scarpata adiacente la carreggiata. Il primo bilancio è di una donna ferita in maniera grave, soccorsa dall’elicottero del 118 e trasportata in ospedale. Un’altra persona avrebbe riportato lesioni meno gravi. Sul posto si sono portati, oltre a vigili del fuoco ed ai sanitari del 118, anche gli addetti di Autostrade per l’Italia e gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per coordinare le operazioni di soccorso e gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro, oltre ad occuparsi della sicurezza della viabilità – il traffico è stato temporaneamente bloccato – per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza.

Articolo in aggiornamento