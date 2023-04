A1, scontro tra Fabro e Chiusi: tre feriti. Coda di oltre dieci km

Coda di circa dodici chilometri e disagi per il traffico lungo la A1 nel tratto tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. Ciò a causa di un incidente che, poco prima delle 16 all’altezza del km 418, ha coinvolto tre auto: i feriti, lievi, sono tre. In loco per la gestione della viabilità ci sono gli agenti della polizia Stradale di Orvieto ed il personale della direzione V° tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Il rallentamento riguarda il tratto tra Orvieto e Chiusi. «Per gli utenti in viaggio verso nord si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto e di rientrare in A1 alla stazione di Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria».

