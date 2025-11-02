di Giovanni Cardarello
Novità importante, dal 3 novembre, per gli autotrasportatori che utilizzano il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Valdarno e Chiusi. Nel tratto di strada toscano della principale arteria nazionale, infatti, in via sperimentale, viene imposto il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.
Un divieto che, soprattutto in vista delle festività natalizie, rischia però di ‘scaricare’ gran parte del traffico sull’arteria E45. Quella che va da Orte a Cesena attraversando per intero l’Umbria. Decisione e conseguenze che preoccupano le aziende del trasporto, tanto da spingere il presidente di Cna Trasporti, Marcello Volpi, a lanciare il grido di allarme e, al tempo stesso, a fornire soluzioni alternative. Vediamole nel dettaglio
Partiamo dall’allarme. «Le conseguenze del divieto di sorpasso imposto ai mezzi pesanti sulla A1 – spiega Volpi – rischia di scaricarsi tutto sulla E45, con un aumento esponenziale del traffico su un’arteria già critica e conseguenti ripercussioni sulla fluidità della circolazione, sui tempi di percorrenza e, non da ultimo, sulla sicurezza stradale per tutti gli utenti».
«Condividiamo – prosegue Volpi – la necessità di garantire la sicurezza stradale. Ma la scelta proposta di Autostrade per l’Italia non può essere la soluzione al problema. Al contrario – chiarisce il presidente di Cna Trasporti – un divieto di sorpasso protratto per chilometri favorisce gli incolonnamenti e i rischi di incidenti da stress, creando forti disagi per la circolazione e colli di bottiglia che, in previsione dell’imminente arrivo della stagione invernale, potrebbero avere un forte impatto non solo sulla A1, ma anche sulla E45».
Oltre ai problemi di viabilità, la Cna Trasporti evidenzia anche il grave impatto economico che la decisione rischia di avere sulla filiera. «Scelte di questo tenore si traducono in aggravi sulla gestione e sui costi delle nostre aziende di trasporto e di logistica, con una ricaduta importante su tutta l’economia nazionale».
CNA Trasporti che, però, non si limita alla critica ma che, «provocatoriamente», lancia anche una soluzione alternativa. Una soluzione, peraltro, già adottata durante l’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19. Una soluzione che ha dato risultati positivi alla filiera logistica, quella di «eliminare completamente i divieti di circolazione del sabato e della domenica per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate» con l’obiettivo di «diluire il traffico pesante su sette giorni anziché cinque», alleviando in parte la pressione sulle infrastrutture».
Da registrare, infine, che a livello nazionale Cna Fita, fortemente preoccupata per gli effetti del provvedimento, chiede alle istituzioni di ripensare i divieti di sorpasso già in essere e di evitare nuove applicazioni di questo genere su altre tratte autostradali.