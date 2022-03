Abbandono rifiuti a Terni, in via Farini la stessa storia di sempre

Il cartello c’è ed è ben visibile, ‘questa non è una discarica’. D’altronde l’area è stata più volte attenzionata per via dell’abbandono di rifiuti ma, a quanto pare, la storia è sempre la stessa. Siamo in via Farini, a Terni, dove in avvio di 2020 sono intervenuti i volontari civici (stessa cosa era accaduta nel marzo 2019 e nel novembre 2018) per dare una pulizia generale dell’area. A poco tempo di distanza la situazione si presenta come testimoniano le foto: materiale sparso in decine di metri a ridosso della sede stradale tra la vegetazione, in particolar modo vicino all’ex hotel Allegretti. Un tempo c’era la colonia felina da queste parti e, a giudicare da ciò che c’è, qualcuno dà ancora da mangiare ai gatti. Bel gesto, assolutamente apprezzabile, ma poi bisognerebbe anche tenere la zona in modo migliore.

