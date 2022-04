Accoglienza profughi ucraini: avviso Prociv per offrire aiuto

Offrire misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia alle persone provenienti dall’Ucraina. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato dal dipartimento nazionale della Protezione civile: i soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse entro le 18 del 22 aprile 2022 attraverso questa piattaforma.

Le manifestazioni di interesse

Possono presentarle diverse categorie di soggetti:

a. le reti associative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ai fini del presente avviso, nelle more del popolamento di detta sezione del RUNTS, si intendono altresì come reti associative:

1. gli enti inclusi nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12 e dell’articolo 32, comma 1 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf);

2. le reti associative presenti all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, costituito con il D.M. n. 135 dell’11 giugno 2021;

b. i centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo settore, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 63, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo Codice;

c. le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

d. gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per informazioni e chiarimenti relativi all’avviso, è possibile scrivere a [email protected] con richieste da far pervenire entro le 12 del 19 aprile 2022.

Le indicazioni

«Per compilare e trasmettere la domanda è necessario disporre, oltre che di un cellulare e di una email per le procedure di validazione sulla piattaforma, di: Firma elettronica qualificata (Feq) del legale rappresentante, indispensabile per sottoscrivere digitalmente il documento in formato Pdf; casella di posta elettronica certificata (Pec) del legale rappresentante o del soggetto proponente, a cui verrà inviata la notifica di avvenuta trasmissione con il numero di protocollo della domanda. Per informazioni e chiarimenti relativi all’avviso, è possibile scrivere a [email protected] Per supporto tecnico sulla piattaforma, è possibile scrivere a: [email protected]».