‘Accoltella’ scarpe e vestiti del compagno per gelosia: denunciata

La lite è scoppiata in una struttura alberghiera di Perugia e sul posto, a seguito della segnalazione, si sono portati gli agenti della polizia di Stato. La richiedente, una donna di 41 anni di nazionalità romena, ha raccontato di aver furiosamente litigato con il compagno, 38enne e connazionale, per motivi di gelosia. In pratica la donna si era accorta che il compagno aveva ricevuto un messaggio dalla ex: in preda all’ira, aveva afferrato il telefono scaraventandolo a terra. Da lì la furibonda lite al culmine della quale la donna aveva preso un coltello da cucina, tagliando le scarpe e i vestiti del 38enne, per poi nascondere l’arma sotto il divano. Per la 41enne è così scattata la denuncia a piede libero danneggiamento aggravato e il coltello è stato sottoposto a sequestro.

