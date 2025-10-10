Denuncia alla procura della Repubblica di Perugia e sanzione amministrativa di 4.100 euro: questi i provvedimenti scattati nei confronti di un 59enne di Perugia, amministratore unico di un’impresa di Corciano (Perugia), a seguito degli accertamenti dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe).

Presso l’azienda di Corciano (Perugia) che realizza manufatti in vetroresina – anche per navi/barche, aerei e auto da competizione – i carabinieri hanno rilevato una serie di irregolarità. «Sono stati rinvenuti – riporta una nota dell’Arma – numerosi cumuli di rifiuti pericolosi e non, costituiti da contenitori vuoti di vernici e solventi, materiali assorbenti, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, scarti e residui di vetroresina e materiali di rettifica esauriti, tutti ammucchiati indiscriminatamente all’interno della sede dell’attività, nonché al suo esterno nelle aree limitrofe la vegetazione, accatastati sul suolo».

«Diversi erano inoltre i contenitori metallici dei solventi – prosegue la nota – impiegati nella lavorazione della materia prima, ammassati alla rinfusa ormai da svariati anni e mai avviati allo smaltimento, in aperto contrasto con quelle che sono le normative che regolano la dismissione di tali rifiuti classificati come pericolosi e quindi potenzialmente in grado di arrecare danni all’incolumità delle persone».

I carabinieri del Noe di Perugia hanno così proceduto al sequestro dei rifiuti e alla denuncia dell’amministratore unico che gestisce l’attività. Gli accertamenti – conclude l’Arma – hanno «permesso di appurare che gli ultimi smaltimenti dei rifiuti risalivano al 2011 e, dopo tale riferimento temporale, erano stati ammassati in maniera pressoché permanente. Il tutto in assenza dei previsti registri di carico e scarico, violazione per la quale l’amministratore è stato anche sanzionato con l’irrogazione della pena pecuniaria di circa 4.100 euro».