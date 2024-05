Acquasparta: Befood premierà i dipendenti per gli obiettivi raggiunti nel 2024

Gli oltre 70 collaboratori dell’azienda di Acquasparta Befood, eccellenza industriale umbra nel settore della produzione di dry pet food, riceveranno un premio di risultato legato agli obiettivi che saranno raggiunti nel corso del 2024. L’accordo è stato siglato lunedì, dopo un ampio e approfondito confronto tra il management aziendale, assistito da Confindustria Umbria e lavoratrici e lavoratori coadiuvati dalla Rsu di stabilimento e dalla Fai Cisl Umbria.

«Azienda consolidata»

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – sottolinea il presidente di Befood Giorgio Scassini – che riconosce il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita dell’azienda». Fabio Bernini, direttore generale di Befood, aggiunge che «grazie ad un virtuoso rapporto di collaborazione con i nostri dipendenti, da sempre al centro del progetto, e con le organizzazioni sindacali, siamo riusciti a garantire la possibilità di ottenere un premio importante che sarà erogato all’inizio del prossimo anno e che potrà anche essere convertito in flexible benefit». Con oltre 56 milioni di euro di fatturato nel 2023 e 43 mila tonnellate di prodotto vendute, Befood «è passata in breve tempo da start up fondata alla fine del 2011 ad azienda consolidata, con un portfolio di oltre 90 clienti attivi sia nel mercato nazionale che internazionale. I nostri collaboratori – conclude Bernini – rivestono un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo e crescita di Befood anche e soprattutto per la loro capacità di valorizzare pienamente il potenziale tecnologico e la qualità delle materie prime di filiera italiana di cui disponiamo».