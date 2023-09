Acquisti a raffica con la carta ‘scomparsa’. Denunciata 39enne

Una 39enne di Umbertide è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del posto per utilizzo indebito di carte di credito. L’indagine è partita dalla denuncia sporta da una 22enne di Rieti che, dopo aver trascorso una giornata nel centro di Umbertide, si è accorta di non avere più con sé il portafogli che custodiva nella borsa e che la carta bancomat era stata usata per fare diversi acquisti nei negozi, per un totale di svariate centinaia di euro. I militari umbertidesi sono risaliti agli esercizi pubblici dove erano stati effettuati gli acquisti e quindi all’identità della donna – la 39enne, peraltro già nota per diversi precedenti di polizia – che aveva utilizzato la carta.

