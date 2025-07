di M.L.S.

In riva al Nera c’è una spiaggia. Si chiama YaYa Beach ed è l’unica spiaggia estiva in Valnerina, a pochi passi da Arrone. Lettini, ombrelloni, aperitivi, cene all’aperto, musica dal vivo ed eventi per tutti, adulti e bambini: gli ingredienti per trascorrere una giornata in relax divertendosi con vista fiume, dunque, ci sono tutti.

Attorno c’è un enorme parco verde presso il centro canoe di Arrone e la frescura non manca. Al bar e ristorante si lavora sodo per fare pranzi veloci, aperitivi, apericene e cene, il tutto accompagnato dalla musica, spesso dal vivo. Il locale ha aperto i battenti lo scorso 20 giugno. La titolare è Gaia Ascani che lavora al Yaya Beach insieme al fratello Luca. Con loro poi ci sono altri collaboratori per un totale di sei persone.

«Abbiamo voluto investire in questa zona – spiega Luca – perché la Valnerina è un luogo fantastico, una delle aree naturali più belle dell’Umbria e dell’Italia. Abbiamo rilevato il locale che esisteva già e lo abbiamo sistemato e ammodernato, attrezzandolo con lettini e ombrelloni. Vogliamo dare una alternativa al mare, a chi sceglie di restare a Terni. Siamo dell’idea inoltre che tutti noi dobbiamo accogliere nel miglior modo possibile anche tutti i turisti che arrivano in queste zone per visitare i nostri luoghi stupendi, zone come la Cascata delle Marmore e tutta la nostra Valnerina, questo è il nostro obiettivo».

