Addio al professor Argentini: una vita per gli studenti e la matematica

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa, avvenuta giovedì all’età di 77 anni, del professor Ivano Argentini, a lungo insegnante di matematica dell’Itcs ‘Federico Cesi’ e poi del liceo classico ‘Tacito’. Già presidente del Lions club Terni San Valentino, ha ricoperto lo stesso incarico anche presso l’associazione umbra Mathesis Terni, attraverso la quale ha promosso per lunghi anni la gara di matematica rivolta agli studenti ‘Premio Città di Terni’, arrivata nel 2024 alla 30esima edizione.

I messaggi di cordoglio

L’associazione Mathesis ricorda il professor Argentini per essere «sempre stato un punto di riferimento umano e professionale per tutti i soci e il fulcro di numerose attività e iniziative, che ha seguito con passione e competenza. Tutti noi cercheremo di trarre ispirazione dal suo esempio per continuare a far crescere la nostra associazione». Anche il liceo classico ‘Tacito’ ha voluto ricordare il professore «per le sue qualità umane e professionali che ben trasparivano nonostante la riservatezza del carattere, dimostrate nei lunghi anni di insegnamento» e ringraziarlo «per la generosità, la serietà e lo spirito di servizio che hanno consentito a questo istituto di vivere nella normalità e nella serenità alcuni momenti problematici della sua storia». Profondo il ricordo che l’insegnante ha lasciato tra i suoi studenti, con molti dei quali aveva mantenuto rapporti anche dopo il diploma: due anni fa il 5°E dell’istituto Cesi dell’anno scolastico 1981/82 lo aveva voluto con sé alla rimpatriata a 40 anni dal diploma. Solo un esempio dell’affetto che lo legava ai suoi ex alunni. I funerali del professor Argentini si sono svolti venerdì nella basilica di San Valentino.