Addio allo speaker di Radio Subasio Roberto Gentile. Aveva 55 anni

Il mondo radiofonico umbro piange la scomparsa dello speaker di Radio Subasio, Roberto Gentile. Nato a Roma, spostatosi poi in Umbria, aveva 55 anni. A darne notizia è la stessa Radio Subasio, da cui mancava da tempo per problemi di salute.

Il post d’addio

«Roberto Gentile non è più tra noi – scrive l’emittente assisana -. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui. Il funerale si terrà martedì 10 gennaio alle ore 15 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi».