Aereo si abbatte sulle alpi svizzere: perde la vita pilota umbro

Un aereo da turismo Cessna 208 Carawan da otto posti, è precitato nel primo pomeriggio di mercoledì sulle alpi svizzere. Il pilota del velivolo era il 63enne Massimo Giua, di origini sarde e residente a Panicarola (Castiglione del Lago). Si tratta del padre della compagna del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. Oltre a lui – pilota riconosciuto da tutti come esperto e capace – non c’era nessun altro a bordo. L’incidente sarebbe avvenuto in una zona impervia – l’aereo si è schiantato fra le rocce ad un’altitudine di circa 2 mila metri – e caratterizzata dal maltempo: anche per questo le ricerche sono potute partire solo qualche ora dopo il fatto. Le attività delle autorità svizzere – in campo la polizia cantonale di San Gallo – sono tutt’ora in corso ma le speranze di ritrovare Massimo Giua in vita sono purtroppo nulle. L’aereo avrebbe dovuto raggiungere Arezzo partendo intorno alle ore 11 di mercoledì da Siegen (Germania).

Condividi questo articolo su