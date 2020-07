Aero Club Terni, tempo di esami e voli

Tempo di esami all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ dopo il lockdown per il covid-19. Sabato è previsto il test per il conseguimento della licenza di radiotelefonia aeronautica – in lingua italiana e inglese – per consentire ai nuovi piloti di poter atterrare negli aeroporti.

L’Aero Club Terni, nonostante le difficoltà del periodo, ha avuto l’opportunità di formare venti nuovi Vds sia di aeroplano che di elicottero attraverso lezioni online, videoconferenze e, negli ultimi giorni, la ripresa dell’attività di volo rispettando i decreti ministeriali. Con una novità: la possibilità di conseguire l’attestato di volo da diporto o sportivo su un elicottero tipo R22. Oltre agli esami nella giornata di sabato saranno effettuati i primi voli di ambientamento per gli studenti delle scuole superiori di II° grado del classico e artistico di Terni a conclusione della 2° edizione del ‘Progetto volo’.

I giovanissimi

Si tratta di un’iniziativa che dà la possibilità ai ragazzi – circa 30 quelli coinvolti, di età compresa tra i 16 e i 19 anni – di seguire un corso di 16 ore su materie aeronautiche: al termine c’è il volo con gli istruttori con impiego di aereo ed elicottero. A ciò si aggiungono l’Aviomotoraduno’ – giornata dedicata agli appassionati delle due ruote e del volo – e ‘Click dal cielo’, contest per la fotografia aerea più bella; infine eventi a carattere benefico con raccolta fondi.